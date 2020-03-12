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Отмена соревнований из-за коронавируса

"Спартак" не будет продавать билеты на ближайший матч РПЛ

Встреча с "Уфой" должна пройти 4 апреля

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. "Спартак" не станет продавать билеты на матч 22-го тура Тинькофф - чемпионата России по футболу с "Уфой". Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, до 10 апреля в столице введен запрет на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тыс. человек из-за угрозы распространения коронавируса.

"В настоящее время мы изучаем возможные варианты организации матча с учетом введенных ограничений со стороны столичной мэрии и продолжаем консультации с РПЛ и РФС в связи с развитием эпидемиологической обстановки в стране и в мире", - говорится в заявлении клуба.

Матч "Спартак" - "Уфа" пройдет 4 апреля на "Открытие-Арене".

Теги
Отмена соревнований из-за коронавируса
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