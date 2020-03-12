Около 50 болельщиков "Уфы" посетят матч с ЦСКА в Москве

МОСКВА, 12 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Порядка 50 болельщиков "Уфы" посетят матч 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с ЦСКА в Москве. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов.

Игра пройдет 15 марта. Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, до 10 апреля в столице введен запрет на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тыс. человек из-за угрозы распространения коронавируса. "Уфа" сыграет в этот период с ЦСКА 15 марта и "Спартаком" 5 апреля.

"Мы квоту запросили, будет 50 болельщиков с нашей стороны на гостевой трибуне. По поводу матча со "Спартаком" еще не определялись, с каждым матчем все меняется", - сказал Газизов.

ЦСКА разрешит посещение домашних матчей чемпионата России с "Уфой" и петербургским "Зенитом" (22 марта) только для владельцев абонементов. Порядок посещения будет определен с помощью жеребьевки. Владельцы абонементов будут поделены на две группы - на четные и нечетные сектора, каждому сектору будет разрешен доступ лишь на один из матчей. Болельщики с абонементом "Верю в команду" смогут посетить обе встречи.