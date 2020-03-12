Бой Шлеменко в Екатеринбурге отменен из-за коронавируса

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Поединок российского бойца смешанного стиля Александра Шлеменко на турнире RCC в Екатеринбурге отменен из-за коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

Планировалось, что Шлеменко проведет поединок 25 апреля на турнире RCC в Екатеринбурге. В среду власти Свердловской области ограничили проведение массовых мероприятий с участием более 5 тыс. человек до конца апреля для снижения рисков распространения коронавируса.

"Мы приняли решение заменить апрельский номерной турнир на турнир серии Intro. Пройдет он на арене РМК, она соответствует текущим требованиям по количеству зрителей и участников. Будем переформатировать состав участников под эту площадку. Кто возглавит шоу, пока рано говорить, но это однозначно будет не Александр Шлеменко", - заявил исполнительный директор RCC Николай Клименко.

Всемирная организация здравоохранения в среду объявила, что вызванная коронавирусом вспышка болезни стала пандемией. Ранее ВОЗ расценивала ситуацию как эпидемию с многочисленными очагами. ВОЗ уведомила, что болезнь распространилась на 114 стран, заразились более 118 тыс. человек.