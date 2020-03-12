World Athletics предложила создать при ВФЛА совместную комиссию с ОКР, РУСАДА и Минспортом

ТАСС, 12 март. Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) рекомендовал создать при Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) совместную комиссию с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), Олимпийским комитетом России (ОКР) и Министерством спорта РФ. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте World Athletics по итогам заседания совета организации.

Создание комиссии станет одним из критериев по восстановлению ВФЛА в World Athletics. Данная комиссия должна будет находиться под наблюдением двух международных экспертов, которых определит World Athletics. Эксперты будут работать в России и присутствовать на заседаниях созданной комиссии по восстановлению ВФЛА, при этом международные эксперты должны быть быть уверенными в том, что изменения происходят на всех уровнях российского спорта. Кроме того, в созданную комиссию должны входить два представителя комиссии спортсменов ВФЛА, органу предстоит предоставить план по обеспечению абсолютной нетерпимости к допинг-культуре, этот документ будет утвержден World Athletics.

2 марта президент ВФЛА Евгений Юрченко отправил письмо на имя главы World Athletics Себастьяна Коу, в котором признал обвинения независимого легкоатлетического дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU) в адрес ВФЛА, связанные с действиями предыдущего руководства в деле об антидопинговых нарушениях легкоатлета Данила Лысенко.

AIU в ноябре постановил, что должностные лица ВФЛА, в частности бывший президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин, причастны к предоставлению ложных объяснений и поддельных документов в AIU, чтобы объяснить причины пропуска Лысенко допинг-контроля. Позднее Шляхтин и состав президиума ВФЛА подали в отставку, а Минспорт РФ отозвал государственную аккредитацию ВФЛА.

В конце февраля - начале марта ВФЛА избрала новое руководство, а Минспорт РФ вернул федерации аккредитацию.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. В четверг World Athletics возобновил выдачу нейтрального статуса российским атлетам, однако лишь 10 россиян смогут принять участие в Олимпийских играх и чемпионатах мира и Европы.