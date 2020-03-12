ВФЛА обязали выплатить $10 млн из-за дела Лысенко

ТАСС, 12 марта. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА), признавшая вину по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко, должна выплатить денежный штраф в размере $10 млн. Об этом заявил глава рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Руне Андерсен на пресс-конференции по итогам заседания совета организации.

"ВФЛА требуется выплатить штраф в размере $10 млн", - сказал Андерсен. Из них $5 млн должны быть переведены на счета международной организации до 1 июля 2020 года, остальная часть суммы - в течение двух лет.

2 марта президент ВФЛА Евгений Юрченко отправил письмо на имя главы World Athletics, в котором признал обвинения независимого легкоатлетического дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU) в адрес ВФЛА, связанные с действиями предыдущего руководства в деле Лысенко.

AIU в ноябре постановил, что должностные лица ВФЛА, в частности бывший президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин, причастны к предоставлению ложных объяснений и поддельных документов в AIU, чтобы объяснить причины пропуска Лысенко допинг-контроля. Позднее Шляхтин и состав президиума ВФЛА подали в отставку, а Минспорт РФ отозвал государственную аккредитацию ВФЛА.

В конце февраля - начале марта ВФЛА избрала новое руководство, а Минспорт РФ вернул федерации аккредитацию.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе.