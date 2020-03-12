{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в российской легкой атлетике

World Athletics допустит до участия в Олимпиаде не более 10 россиян

До этого выдача разрешений для российских легкоатлетов была приостановлена из-за допингового дела Лысенко
Омар Маклеод и Сергей Шубенков EPA/SRDJAN SUKI
Описание
Омар Маклеод и Сергей Шубенков
© EPA/SRDJAN SUKI

ТАСС, 12 марта. Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) возобновил выдачу российским спортсменам разрешений на участие в международных соревнованиях в качестве нейтральных атлетов. При этом на крупнейших международных турнирах - Олимпиадах, чемпионатах мира и чемпионатах Европы - смогут выступить максимум 10 российских легкоатлетов, говорится в релизе по итогам заседания совета World Athletics.

На эту тему

Отмечается, что российские спортсмены смогут без ограничений получать нейтральный статус для участия в менее статусных международных соревнованиях. 

Кроме того, совет World Athletics оштрафовал на $10 млн ВФЛА из-за допингового дела прыгуна в высоту Данила Лысенко. Если ВФЛА не выплатит половину этой суммы до 1 июля, процесс выдачи разрешений на участие в турнирах будет приостановлен.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. 

В ноябре прошлого года легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) постановил, что должностные лица ВФЛА, в частности бывший президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин, причастны к предоставлению ложных объяснений и поддельных документов в AIU, чтобы объяснить причины пропуска Лысенко допинг-контроля. После этого World Athletics приняла решение приостановить выдачу разрешений российским спортсменам.

В конце февраля - начале марта ВФЛА избрала новое руководство, которое признало вину по делу Лысенко.

Теги
Кризис в российской легкой атлетике
Реклама на ТАСС
Отмена соревнований из-за коронавируса
УЕФА 17 марта обсудит будущее ЧЕ-2020 и еврокубков в связи с пандемией коронавируса
Ранее испанское издание Marca сообщила, что УЕФА в ближайшее время опубликует решение о приостановке встреч Лиги чемпионов и Лиги Европы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС