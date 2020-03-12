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Отмена соревнований из-за коронавируса

Большая часть велогонщиков из команды "Газпром-Русвело" прибыла в Москву

Команда находилась в ОАЭ после многодневки, где у членов команды подозревался коронавирус

МОСКВА, 12 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Большая часть российской велокоманды "Газпром-Русвело" прибыла в Москву. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе команды Юрий Белезеко.

3 марта стало известно, что двое россиян из команды "Газпром-Русвело", которая принимала участие в многодневке "Тур ОАЭ", заразились коронавирусом нового типа. Позднее посольство РФ в ОАЭ сообщило, что российским спортсменам, у которых подозревается коронавирус, предстоит пройти повторный тест. Там также отметили, что у остальных членов российской команды велогонщиков тест на коронавирус дал отрицательный результат.

"Большая часть команды прилетела из Эмиратов. В больнице осталось еще два сотрудника команды и два гонщика - Дмитрий Страхов и Игорь Боев. К сожалению, точной даты их выписки нет, потому что это зависит от местного Минздрава. Но им говорится, что как только они сдадут два отрицательных теста, они смогут приехать", - сказал Белезеко.

Представитель команды рассказал о том, как команда будет готовиться к следующим соревнованиям. "Поскольку в марте в Италии все гонки отменены, то у гонщиков сейчас будет до середины марта около недели для того, чтобы отдохнуть, побыть с семьями, морально восстановиться. Мы не можем сказать, когда следующие старты, так как в первых числах апреля во Франции должны быть соревнования, но все идет к тому, что их могут отменить. Поэтому мы готовимся, будем ждать, с середины марта будут организованы для гонщиков сборы", - отметил Белезеко.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли.

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Отмена соревнований из-за коронавируса
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Отмена соревнований из-за коронавируса
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