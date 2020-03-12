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КХЛ

В Пермском крае начался этап внедрения национальной программы по хоккею "Красная машина"

В ближайшее время по программе начнут работать все клубы региона
Главный тренер Олимпийской сборной России по хоккею Олег Браташ и министр физической культуры и спорта Пермского края Владимир Епанов Карина Бурьян/ТАСС
Описание
Главный тренер Олимпийской сборной России по хоккею Олег Браташ и министр физической культуры и спорта Пермского края Владимир Епанов
© Карина Бурьян/ТАСС

ПЕРМЬ, 12 марта. /ТАСС/. Этап внедрения национальной программы подготовки хоккеистов "Красная машина" начался в Пермском крае, в четверг ее презентовали тренерам и в ближайшее время по ней начнут работать все клубы региона. Об этом в четверг рассказал журналистам президент краевой федерации хоккея Алексей Чикунов.

"Получит ее [программу] весь тренерский коллектив нашего Пермского края, мы сейчас начнем этап внедрения, а дальше уже будем смотреть дополнения. Внедрение этой программы будет в полном взаимодействии с Федерацией хоккея России", - сказал он.

По словам Чикунова, на сегодняшний день в Пермском крае хоккеем занимаются 6 тыс. человек, к 2024 году региональная федерация рассчитывает увеличить это число вдвое, для этого уже разработана и утверждена программа развития хоккея, строятся и проектируются новые ледовые арены.

Главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ в беседе с журналистами выразил надежду, что внедрение национальной программы "Красная машина" позволит региону стать одним из лучших в этом виде спорта. "Эта программа охватывает все возрасты, от 5 и до 18 лет. Смысл этой программы в том, что она показывает, что надо делать в каком возрасте с детьми, на что делать упор, чем заниматься, там все это детально и конкретно говорится. Здесь [в Пермском крае] большое внимание уделяется развитию хоккея, очень много детей занимающихся, при грамотном подходе, я думаю, Пермь может быть одной из лучших", - сказал он.

Как рассказал ТАСС начальник молодежной команды Пермского края "Ак-59" Владимир Смирнов, несмотря на то, что программа рассчитана на подрастающее поколение, он вместе с тренерским составом планирует работать по "Красной машине" и с молодежью. "Для молодежной команды, мы, конечно, многое возьмем из этой программы - как, сколько тренироваться. У меня книжка уже лежит", - поделился Смирнов.

Программа "Красная машина" разработана Федерацией хоккея России и принята Министерством спорта РФ в качестве федерального стандарта подготовки игроков. Она позволит всем российским хоккеистам заниматься по единой системе спортивного образования. Планируется, что по ее методикам будут готовиться хоккеисты в более чем 600 детско-юношеских спортивных школах и специализированных академиях.

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