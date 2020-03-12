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Отмена соревнований из-за коронавируса
Обновлено 

Все гонки на этапе Кубке мира по биатлону в Контиолахти пройдут без зрителей

Решение принято из-за коронавируса согласно указанию правительства Финляндии

ТАСС, 12 марта. Все гонки на этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти состоятся без зрителей по причине коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

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Первоначально организаторы этапа Кубка мира в Контиолахти объявили о проведении при пустых трибунах только мужской спринтерской гонки 12 марта. "Согласно указанию правительства Финляндии, мужской спринт в четверг пройдет при пустых трибунах. Мы приносим свои извинения партнерам, болельщикам и другим заинтересованным сторонам", - говорится в сообщении.

Позднее Международный союз биатлонистов (IBU) объявил о проведении без зрителей всех гонок этапа, запланированного на 12-15 марта. "С этого дня гонки будут закрыты для публики", - говорится в заявлении IBU.

Этап в Контиолахти станет завершающим в сезоне, поскольку ранее IBU объявил об отмене этапа, который должен был пройти в норвежском Холменколлене 20-22 марта. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в среду объявила, что вызванная коронавирусом вспышка болезни стала пандемией. Ранее ВОЗ расценивала ситуацию как эпидемию с многочисленными очагами. ВОЗ уведомила, что болезнь распространилась на 114 стран, заразились более 118 тыс.

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Отмена соревнований из-за коронавируса
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