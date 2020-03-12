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Отмена соревнований из-за коронавируса

Этап Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене отменен из-за коронавируса

Этап, который пройдет 12-15 марта в финском Контиолахти, станет завершающим в сезоне
Описание
© EPA-EFE/MARTIN DIVISEK

ТАСС, 12 марта. Заключительный этап Кубка мира по биатлону, который должен был пройти в норвежском Холменколлене 20-22 марта, отменен из-за коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Международного союза биатлонистов (IBU).

Решение об отмене соревнований принял муниципалитет Осло в рамках борьбы с распространением коронавируса. Холменколлен является пригородом норвежской столицы.

Таким образом, этап Кубка мира, который пройдет 12-15 марта в финском Контиолахти, станет завершающим в сезоне.

В Норвегии зафиксировано более 620 случаев заражения коронавирусом. Первый случай выявили в конце февраля.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли.

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Отмена соревнований из-за коронавируса
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