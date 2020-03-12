Глава РУСАДА Ганус и его заместитель Пахноцкая войдут в комиссию по восстановлению ВФЛА

МОСКВА, 12 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус и его заместитель Маргарита Пахноцкая войдут в состав комиссии, которая будет отслеживать процесс восстановления прав Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в международной федерации. Об этом ТАСС сообщил Ганус.

В четверг совет World Athletics принял новую дорожную карту восстановления членства ВФЛА. Отмечается, что национальная федерация создаст специальную комиссию с участием представителей Министерства спорта России, Олимпийского комитета России, РУСАДА и международных экспертов.

"От РУСАДА в комиссию войду я и Маргарита Пахноцкая, - сказал Ганус. - Факт того, что миновала угроза полного лишения членства ВФЛА в международной федерации, фактически подтверждает верность принятых чрезвычайных мер".

28 февраля состоялись внеочередные выборы президента ВФЛА. Новым главой организации был избран Евгений Юрченко, также был сформирован новый состав президиума. Необходимость в проведения досрочных выборов возникла в связи с тем, что бывшее руководство ВФЛА во главе с Дмитрием Шляхтиным оказалось причастно к фальсификации документов, призванных выгородить серебряного призера по прыжкам в высоту Данила Лысенко, который подозревается в нарушении антидопинговых правил.

World Athletics за это нарушение оштрафовало ВФЛА на $10 млн. "Что касается денежных санкций, то это итог работы прежнего состава руководства. ВФЛА, какой она была раньше, больше быть не должно, - заметил Ганус. - Нужна перезагрузка, открытость и интеграция".