Тарпищев: Кубок Федерации по теннису могут провести в октябре из-за коронавируса

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Кубок Федерации по теннису может пройти в октябре после того, как турнир был перенесен по причине коронавируса. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

Групповой этап Кубка Федерации был запланирован на середину апреля, однако в среду пресс-служба турнира объявила о переносе соревнований.

"Возможно, Кубок Федерации будет перенесен на октябрь. Пока рано говорить, но коллапс с календарем надвигается. Отмененные турниры же хотят доигрывать потом, а окон нет, и еще Кубок Федерации", - сказал Тарпищев.

Женская сборная России попала в группу A на турнире вместе с командами Венгрии и Франции. Турнир должен был пройти с 14 по 19 апреля. На групповом этапе россиянки должны были сыграть 16 апреля против сборной Венгрии, 17 апреля - против команды Франции.

Турнир является квалификационным к Олимпийским играм в Токио, Международная федерация тенниса находится в тесном контакте с Международным олимпийским комитетом по вопросу квалификации спортсменов на Игры.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в среду объявила, что вызванная коронавирусом вспышка болезни стала пандемией. Ранее ВОЗ расценивала ситуацию как эпидемию с многочисленными очагами. ВОЗ уведомила, что болезнь распространилась на 114 стран, заразились более 118 тыс. человек.