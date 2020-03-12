Тренер Клевцов позитивно оценивает решения совета World Athletics по делу Лысенко

МОСКВА, 12 марта. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Личный тренер российского бегуна Сергея Шубенкова Сергей Клевцов считает, что решения совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) по делу Данила Лысенко носят позитивный характер. Об этом он сообщил ТАСС.

В четверг совет World Athletics постановил возобновить процедуру выдачи российским легкоатлетам нейтрального статуса, приостановленную на время разбирательств, оштрафовать Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) на $10 млн, а также предложил создать при ВФЛА совместную комиссию с Олимпийским комитетом России (ОКР), Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и Минспортом РФ.

"В любом случае это небольшая мера, но это лучше, чем ничего, - сказал Клевцов. - Конечно, решение позитивное. Учитывая тот момент, что в последнее время тучи все больше и больше сгущались, атмосфера истерии и психоза так или иначе нарастала, сейчас еще и всемирная паника с коронавирусом, то это хоть какой-то позитив".

Также специалист рассказал, как относится к действиям нынешнего руководства ВФЛА по данному делу. "Трудно оценивать, но если рассматривать это с позиции здравого смысла, то как можно было не признать подложную справку? Признание этого факта - наверное, больше формальный процесс", - отметил он.

Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) в ноябре постановил, что должностные лица ВФЛА, в частности бывший президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин, причастны к предоставлению ложных объяснений и поддельных документов в AIU, чтобы объяснить причины пропуска прыгуна в высоту Данила Лысенко допинг-контроля, позднее Шляхтин и состав президиума ВФЛА подали в отставку, а Минспорт РФ отозвал государственную аккредитацию у ВФЛА. 28 февраля был избран новый президент ВФЛА, которым стал Евгений Юрченко, а также был сформирован новый состав президиума организации. 2 марта Минспорт восстановил госаккредитацию ВФЛА, в тот же день Юрченко отправил письмо на имя главы World Athletics Себастьяна Коу, в котором он признал обвинения AIU в адрес ВФЛА, связанные с действиями предыдущего руководства в деле Лысенко.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе.