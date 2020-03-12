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Кризис в российской легкой атлетике

Журова назвала уничтожением вида спорта в России штраф $10 млн для ВФЛА

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам отметила, что на данный момент неясно, кто будет его выплачивать

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Санкции Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) в отношении Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) направлены на уничтожение вида спорта в стране. Такое мнение ТАСС высказала заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

Всероссийская федерация легкой атлетики, признавшая вину по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко, должна выплатить денежный штраф в размере $10 млн. World Athletics также рекомендовала создать при ВФЛА совместную комиссию с Российским антидопинговым агентством, Олимпийским комитетом России и Министерством спорта РФ.

"Мы понимаем, что это (штраф - прим. ТАСС) целенаправленное уничтожение вида спорта в нашей стране, - сказала Журова. - Не знаю, насколько обоснован этот штраф, непонятно, кто будет эти деньги выплачивать. Что касается количества спортсменов, то так примерно и было в последнее время, хотя была надежда, что их будет больше. Теперь мы не сможем участвовать в эстафетных дисциплинах".

"Еще одна причина - если нет легкой атлетики, то любой стране сложно претендовать на победу в общем зачете. Мы признали вину, все сделали, но этого все равно не хватает. Каждый раз появляются новые требования, а страдают при этом спортсмены и дети, которые не виноваты в допинговых скандалах", - добавила парламентарий.

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Кризис в российской легкой атлетике
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