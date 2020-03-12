{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Отмена соревнований из-за коронавируса

Футболист итальянской "Сампдории" Габбьядини инфицирован коронавирусом

Нападающий стал вторым игроком чемпионата Италии за два дня, у которого подтверждено заболевание, вызванное коронавирусом
Маноло Габбьядини EPA-EFE/SIMONE ARVEDA
Описание
Маноло Габбьядини
© EPA-EFE/SIMONE ARVEDA

ТАСС, 12 марта. Нападающий итальянского футбольного клуба "Сампдория" Маноло Габбьядини инфицирован коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

28-летний футболист стал вторым игроком чемпионата Италии за два дня, у которого подтверждено заболевание, вызванное коронавирусом. Первым стал защитник "Ювентуса" Даниэле Ругани.

На эту тему
Футболист "Ювентуса" Ругани инфицирован коронавирусом

Габбьядини до "Сампдории" выступал за "Аталанту", "Читаделлу", "Ювентус", "Болонью", "Наполи", а также английский "Саутгемптон". За сборную Италии он провел 11 матчей и забил два гола.

Италия является крупнейшим очагом коронавирусной инфекции за пределами КНР. По последним данным, в стране жертвами вызываемого вирусом заболевания стали уже более 800 человек. Количество зараженных превысило 12 тыс. человек, 1045 человек излечились. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В РФ зарегистрированы 28 случаев заражения.

Теги
Отмена соревнований из-за коронавируса
Реклама на ТАСС
Олимпиада-2020 в Токио
Гори, огонь. На родине Олимпиад от солнечных лучей зажгли огонь для Игр-2020 в Токио
По окончании церемонии стартовала эстафета олимпийского огня, которая продлится 8 дней в Греции
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС