Драчев после отмены этапа КМ заявил, что здоровье биатлонистов важнее финансовых потерь

МОСКВА, 12 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Финансовые потери в связи с отменой этапа Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене не так важны, если речь идет о здоровье спортсменов и болельщиков. Такое мнение ТАСС высказал президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

В четверг стало известно, что заключительный в сезоне этап Кубка мира по биатлону отменен из-за распространения нового коронавируса. По этой же причине проходящий в финском Контиолахти этап проходит без зрителей.

"Сейчас не о финансовых потерях надо думать, а беречь спортсменов, - сказал Драчев. - В любом случае даже в этой ситуации надо искать положительные моменты: у биатлонистов будет больше времени, чтобы отдохнуть и лучше подготовиться к чемпионату России, который должен пройти в конце марта".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли.