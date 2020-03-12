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Кризис в российской легкой атлетике

Свищев: жесткость санкций к ВФЛА объясняется недоверием к предыдущему руководству

Всероссийская федерация легкой атлетики, признавшая вину по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко, должна выплатить денежный штраф в размере $10 млн

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Жесткость санкций в отношении Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) объясняется недоверием к предыдущему руководству организации. Такое мнение ТАСС высказал член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

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Всероссийская федерация легкой атлетики, признавшая вину по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко, должна выплатить денежный штраф в размере $10 млн. Международная ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) также рекомендовала создать при ВФЛА совместную комиссию с Российским антидопинговым агентством, Олимпийским комитетом России и Министерством спорта РФ.

"Хоть какой-то диалог начался, с нами начали разговаривать, пусть и с позиции силы, - сказал Свищев. - Но мы сами виноваты в этом, прошлое руководство ВФЛА неоднократно не выполняло свои обещания, нам просто не верят. По примерам других федераций, я знаю, что таких жесточайших санкций не прописано".

"Новому президенту [ВФЛА Евгению Юрченко] предстоит сложный и дорогостоящий труд, нужно оспорить сумму или искать средства. Но наших спортсменов нужно восстанавливать и биться за них", - добавил собеседник агентства.

Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) в ноябре постановил, что должностные лица ВФЛА, в частности бывший президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин, причастны к предоставлению ложных объяснений и поддельных документов в AIU, чтобы объяснить причины пропуска прыгуна в высоту Данилы Лысенко допинг-контроля, позднее Шляхтин и состав президиума ВФЛА подали в отставку, а Минспорт РФ отозвал государственную аккредитацию у ВФЛА. 28 февраля был избран новый президент ВФЛА, которым стал Евгений Юрченко, а также был сформирован новый состав президиума организации. 2 марта Минспорт восстановил госаккредитацию ВФЛА, в тот же день Юрченко отправил письмо на имя главы World Athletics Себастьяна Коу, в котором он признал обвинения AIU в адрес ВФЛА, связанные с действиями предыдущего руководства в деле Лысенко.

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Кризис в российской легкой атлетике
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