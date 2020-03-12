Драчев: коронавирус не помешает проведению чемпионата России по биатлону

МОСКВА, 12 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Распространение коронавируса не должно помешать проведению в Ханты-Мансийске чемпионата России по биатлону. Об этом ТАСС заявил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

В четверг стало известно, что заключительный в сезоне этап Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене отменен из-за распространения нового коронавируса. По этой же причине проходящий в финском Контиолахти этап проходит без зрителей.

"Чемпионат России состоится, никаких предпосылок к его отмене нет, - сказал Драчев. - При этом, конечно, будем отслеживать развитие ситуации".

Чемпионат России продлится с 27 марта по 2 апреля.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли.