Основоположник нового стиля. 100 лет со дня рождения вратаря Алексея Хомича

Советского футбольного вратаря Алексея Хомича отличала феноменальная реакция и особая вратарская техника. С ростом 172 см он смог стать не просто голкипером высокого уровня, а родоначальником нового вратарского стиля. Его прыгучесть, пластичность, ловкость и отвага поражали болельщиков на территории СССР и за его пределами. Во время знаменитого турне "Динамо" по Великобритании английские журналисты прозвали Хомича Тигром. Это прозвище закрепилось за ним до конца карьеры. Игровая карьера Хомича продолжалась 11 лет. За это время он сыграл в 198 матчах, в 79 из которых не пропустил голов. В составе московского "Динамо" Хомич дважды становился чемпионом СССР (1945, 1949), а также четыре раза завоевывал серебряные медали первенства страны (1946, 1947, 1948, 1950). В 1953 году он присоединился к минским динамовцам, и во многом благодаря блистательной игре вратаря клуб из Белоруссии стал бронзовым призером чемпионата СССР в 1954 году. Одержимость футболом с детства Хомич родился 14 марта 1920 года в подмосковной Дубровке. Будущий вратарь рано научился быть самостоятельным, сам записался в школу, овладел грамотой. Попал в секцию акробатики, но дворовые мальчишки увлекли футболом.

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Позднее Хомич рассказывал главному редактору еженедельника "Футбол" Льву Филатову, как после рождения сестры, чтобы не оставаться дома в няньках, брал ее с собой во двор — заворачивал в пеленку и клал вместо штанги. Забить в тот угол было невозможно. В 1936 году Хомич попал во вторую сборную Таганского района, затем в клуб "Боец" Московского мясокомбината. Юноша продолжал выступать, работая токарем на автозаводе. В 1940 году вратарь был приглашен в московский "Пищевик", где сразу сыграл в рамках чемпионата СССР. Во время Великой Отечественной войны Хомича призвали в армию. В 1943 году высшим руководством страны было принято решение провести товарищеские матчи между командами-союзницами. Ворота советской сборной защищал Хомич. В 1944 году он вступает в ряды московского "Динамо". В первый же послевоенный сезон команда выиграла первенство СССР, а Хомич стал одним из главных творцов этого успеха. Его полеты на линии ворот не позволяли мячу оказаться в сетке, ловкость, прыгучесть и цепкость заставляли соперников снимать шляпу перед его мастерством. Реакция и отвага пугали и восхищали. Партнеры рассказывали, что Хомич наносил на перчатки специальный клей, который готовил по собственному рецепту. Мяч буквально лип к перчаткам. Британское турне Осенью 1945 года Футбольная ассоциация Англии пригласила "Динамо" как чемпиона СССР принять участие в товарищеском турнире с лучшими командами Британии — английскими "Челси", "Кардифф Сити" и "Арсеналом", а также шотландским "Рейнджерс". Бело-голубые привлекли игроков из других команд — Всеволода Боброва из ЦДКА, а также Евгения Архангельского и Бориса Орешкина из ленинградского "Динамо". Ажиотаж в Британии вокруг приезда команды из СССР был огромен. Первый матч против "Челси" (3:3) вызвал невероятный интерес, дело дошло до того, что у входа на стадион возникла давка, в которой несколько человек получили переломы. Лондонцы вели 2:0, но динамовцы отквитали два мяча во втором тайме, а в концовке встречи команды забили еще по голу. Публика была поражена игрой советской команды, после финального свистка болельщики прорвались на поле и понесли на руках Хомича, Боброва в раздевалку. The Times на следующий день вышла с заголовком "Футболисты "Динамо" — игроки первого класса".

Описание Алексей Хомич © Игорь Уткин/ТАСС

Во втором матче бело-голубые камня на камне не оставили от "Кардифф Сити" — 10:1. Гораздо большее сопротивление оказал "Арсенал" (4:3), но тот матч запомнился прежде всего из-за густого тумана. Видимость была практически нулевая, советские футболисты принимали главного арбитра за футболиста, в перерыве ему пришлось сменить темную форму на светлую. Другим забавным фактом было то, что удаленный во втором тайме игрок "Арсенала" Джордж Друри вернулся на поле, а судья этого не заметил из-за тумана. Последний матч на турнире "Динамо" провело против "Рейнджерс" (2:2). Во всех играх Хомич блистал, поражал стилем и отвагой. Бросался в ноги нападающим, несмотря на риск получения травмы. Английские журналисты нарекли его Тигром. А московский клуб показал мировой общественности силу советского футбола и конкурентоспособность советских игроков. Во многом благодаря британскому турне Всесоюзный комитет по делам физической культуры и спорта дал согласие на вступление в Международную федерацию футбола (ФИФА). Потеря прыгучести После британского турне ходили слухи о том, что клубы Англии хотели заполучить Хомича. Существует легенда о том, что глава "Челси" на неформальной встрече команд-участников предложил Хомичу продолжить карьеру в Англии, но получил решительный отказ. Он провел шесть полноценных сезонов в составе "Динамо", в 1949 году второй раз стал чемпионом СССР. Лучший бомбардир в истории "Спартака", первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян назвал его одним из самых сложных соперников. "Он обладал хорошей прыгучестью, несмотря на то что был не очень высокого роста. На линии ворот Хомич играл очень здорово. С точки зрения вратарского искусства Алексей Хомич — фигура историческая", — сказал Симонян. К сожалению, Хомича постигла череда тяжелых травм в начале 50-х годов, он потерял место в основе — на замену Тигру пришел молодой Лев Яшин. "Безусловно, Хомич оказал влияние на игру будущего обладателя "Золотого мяча". Он с пониманием отнесся к своей замене, потому что видел в Яшине великое будущее. И это, бесспорно, в очередной раз свидетельствует о том, каким достойным человеком был Хомич", — подчеркнул ветеран "Спартака". Хомич ушел из "Динамо" в 1952 году, причина "увольнения" была сформулирована следующим образом — "за потерю прыгучести". Хомич присоединился к минскому "Динамо" в 1953 году и вместе с ними взобрался на пьедестал чемпионата СССР. Голкипер завершил карьеру в 1956 году, оставив богатое наследие. Его стиль был уникальным, а многочисленные спасения неповторимы. Фотографировал глазами После завершения карьеры Хомич работал инструктором в одном из динамовских райсоветов. С 1969 по 1979 год был внештатным фотокорреспондентом в еженедельнике "Футбол". Многие коллеги отмечали, что фотографом бывший вратарь был не слишком успешным, но причины были вовсе не в отсутствии таланта. Его затягивала игра. Журналисты вспоминали, что Хомич настолько погружался, что забывал о фотоаппарате и становился персональным тренером вратарей. В свое время он стал свидетелем одной из самых грубых вратарских ошибок в советском футболе. 17 апреля 1971 года в матче между ЦСКА и "Араратом" вратарь армейцев Леонид Шмуц сделал неудачное движение при выбросе мяча из штрафной площади, и тот залетел в сетку, карьера Шмуца после этого пошла под откос. Буквально накануне Хомич предупредил молодого коллегу: "Леня, напрасно бросаешь мяч от самых ворот, так недолго и себе закинуть". Когда случилась эта роковая ошибка, Хомич был расстроен чуть ли не больше, чем сам Шмуц. А последний на эмоциях крикнул: "Ты накаркал, уходи отсюда!" Позже Хомич рассказал, что успел запечатлеть ту самую ошибку, но уничтожил снимки, чтобы не усугублять моральную травму Шмуца.

Описание Алексей Хомич © Игорь Уткин/ТАСС

Не справился с ударами жизни Хомич женился в 1950 году, и его супруга Валентина родила ему двух сыновей — Алексея и Владимира. Вратарь, повлиявший на поколение, не смог найти контакта с родными детьми, конфликты происходили слишком часто.

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