Ласицкене подаст заявку на нейтральный статус, когда появятся критерии World Athletics

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене отправит заявку на получение нейтрального статуса сразу после того, как Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) обнародует критерии допуска. Об этом сообщила ТАСС менеджер Ласицкене Ольга Назарова.

Совет World Athletics 12 марта принял решение о возобновлении выдачи российским спортсменам разрешений на участие в международных соревнованиях в качестве нейтральных атлетов. При этом на крупнейших международных турнирах - Олимпиадах, чемпионатах мира и чемпионатах Европы - смогут выступить максимум 10 российских легкоатлетов, говорится в релизе по итогам заседания совета World Athletics. В то же время российские спортсмены смогут без ограничений получать нейтральный статус для участия в менее статусных международных соревнованиях.

"Процесс подачи заявок на получение нейтрального статуса не претерпит особых изменений с прошлым годом, но критерии будут усилены. Как только World Athletics их опубликует на следующей неделе, Мария безотлагательно займется составлением этой заявки, после чего сразу ее отправит. Никаких дополнительных пояснений мы дожидаться не будем, но если для получения нейтрального статуса потребуются еще какие-то документы, то мы этот вопрос можем решить уже в процессе оформления", - заметила Назарова.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе.