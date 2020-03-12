{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кубок мира по биатлону

Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Финляндии

Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев, занявший 14-е место
Йоханнес Бё EPA-EFE/KIMMO BRANDT
Описание
Йоханнес Бё
© EPA-EFE/KIMMO BRANDT

ТАСС, 12 марта. Норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал победителем в спринте на 10 км на этапе Кубка мира в финском Контиолахти. Соревнования прошли без зрителей в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Норвежец показал результат 22 минуты 27,8 секунды, не допустив промахов на двух огневых рубежах. Вторым стал француз Мартен Фуркад (отставание 21,1; 0 промахов), третье место занял Эмильен Жаклен (+22,3; 0). Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев, который показал 14-е время (+58,7; 0).

В четверг Международный союз биатлонистов (IBU) объявил о проведении без зрителей всех гонок этапа, запланированного на 12-15 марта. Соревнования в Контиолахти должны продолжиться 13 марта женским спринтом на 7,5 км. Заключительный этап Кубка мира в норвежском Холменколлене отменен из-за коронавируса.

Теги
Кубок мира по биатлону
Реклама на ТАСС
Отмена соревнований из-за коронавируса
В Татарстане разработают план по переносу спортивных и культурных мероприятий
Принято решение в индивидуальном порядке полно взаимодействовать с международными и российскими спортивными федерациями
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС