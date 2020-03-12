Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Финляндии

ТАСС, 12 марта. Норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал победителем в спринте на 10 км на этапе Кубка мира в финском Контиолахти. Соревнования прошли без зрителей в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Норвежец показал результат 22 минуты 27,8 секунды, не допустив промахов на двух огневых рубежах. Вторым стал француз Мартен Фуркад (отставание 21,1; 0 промахов), третье место занял Эмильен Жаклен (+22,3; 0). Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев, который показал 14-е время (+58,7; 0).

В четверг Международный союз биатлонистов (IBU) объявил о проведении без зрителей всех гонок этапа, запланированного на 12-15 марта. Соревнования в Контиолахти должны продолжиться 13 марта женским спринтом на 7,5 км. Заключительный этап Кубка мира в норвежском Холменколлене отменен из-за коронавируса.