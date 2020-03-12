{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Седьмой матч серии первого раунда плей-офф КХЛ "Динамо" - "Спартак" пройдет без зрителей

Он потребуется, если победу в шестой игре одержат красно-белые

ТАСС, 12 марта. Заключительный матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московскими "Динамо" и "Спартаком", если он потребуется, пройдет без зрителей из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Шестой матч команд, который состоится в четверг (начало 19:30 мск) на "ЦСКА-Арене", также пройдет при пустых трибунах. На данный момент "Динамо" выигрывает в серии со счетом 3-2.

Возможная седьмая встреча пройдет 14 марта на "ВТБ-Арене".

Ранее стали известны остальные семь участников второго раунда плей-офф КХЛ. В следующей стадии встретятся "Ак Барс" (Казань) - "Салават Юлаев" (Уфа), "Барыс" (Нур-Султан) - "Сибирь" (Новосибирск), СКА (Санкт-Петербург) - "Йокерит" (Хельсинки). Победитель серии между "Спартаком" и "Динамо" сыграет с ЦСКА. Формат проведения матчей второго раунда КХЛ определит позднее.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В РФ зарегистрированы 28 случаев заражения.

Реклама на ТАСС
Отмена соревнований из-за коронавируса
"Йокерит" будет проводить домашние матчи плей-офф КХЛ без зрителей
Правительство Финляндии в четверг объявило, что все публичные мероприятия с участием более 500 человек будут отменены
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС