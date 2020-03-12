Седьмой матч серии первого раунда плей-офф КХЛ "Динамо" - "Спартак" пройдет без зрителей

ТАСС, 12 марта. Заключительный матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московскими "Динамо" и "Спартаком", если он потребуется, пройдет без зрителей из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Шестой матч команд, который состоится в четверг (начало 19:30 мск) на "ЦСКА-Арене", также пройдет при пустых трибунах. На данный момент "Динамо" выигрывает в серии со счетом 3-2.

Возможная седьмая встреча пройдет 14 марта на "ВТБ-Арене".

Ранее стали известны остальные семь участников второго раунда плей-офф КХЛ. В следующей стадии встретятся "Ак Барс" (Казань) - "Салават Юлаев" (Уфа), "Барыс" (Нур-Султан) - "Сибирь" (Новосибирск), СКА (Санкт-Петербург) - "Йокерит" (Хельсинки). Победитель серии между "Спартаком" и "Динамо" сыграет с ЦСКА. Формат проведения матчей второго раунда КХЛ определит позднее.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В РФ зарегистрированы 28 случаев заражения.