Матчи чемпионатов Украины по футболу до 3 апреля будут проходить без зрителей

КИЕВ, 12 марта. /ТАСС/. Исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) решил, что все матчи внутренних турниров в стране с 12 марта по 3 апреля будут проходить без зрителей. Об этом четверг сообщила пресс-служба УАФ.

"Это касается матчей чемпионата Украины среди команд премьер-лиги, первенства первой лиги, Кубка Украины по футболу и мини-футболу, молодежных, юношеских, женских чемпионатов", - сказано в сообщении.

Исключение составят только матчи, общее количество участников которых (в том числе официальных лиц матча, официальных представителей команд) не будет превышать 200 человек.

Ограничения введены для исполнения решения кабинета министров от 11 марта о введении карантина с 12 марта по 3 апреля по всей Украине в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В РФ зарегистрированы 28 случаев заражения. На Украине зафиксирован один случай заражения коронавирусом (мужчина заболел после поездки в Италию).