Пять миллионов за Лысенко. World Athletics определила новые критерии восстановления ВФЛА

ВФЛА до 1 июля 2020 года должна выплатить штраф в $5 млн за махинации по делу уличенного в нарушении антидопинговых правил прыгуна в высоту Данила Лысенко

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) в четверг определил новые критерии восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в World Athletics и поставил условие ВФЛА до 1 июля 2020 года выплатить штраф в $5 млн за махинации по делу уличенного в нарушении антидопинговых правил прыгуна в высоту Данила Лысенко.

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Совет World Athletics принял решение о возобновлении процесса восстановления членства ВФЛА. При этом организация была оштрафована на $10 млн за причастность ее бывшего руководства во главе с Дмитрием Шляхтиным к фальсификации документов, чтобы объяснить причины пропуска допинг-контроля серебряного призера чемпионата мира Лысенко. $5 млн ВФЛА должна выплатить до 1 июля. "Необходимости выплачивать оставшиеся $5 млн сейчас нет. Однако если в течение двух лет ВФЛА совершит еще одно нарушение антидопинговых правил или не добьется существенного прогресса в выполнении условий восстановления, установленных советом, то эти $5 млн должны быть незамедлительно выплачены. Если в течение двух лет нарушений не будет, выплачивать эту сумму не придется", - сообщили ТАСС в World Athletics. Жизнь под стеклом Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций также предложил создать при Всероссийской федерации легкой атлетики совместную комиссию с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), Олимпийским комитетом России (ОКР) и Министерством спорта РФ. Создание комиссии станет одним из критериев по восстановлению ВФЛА в World Athletics. Данная комиссия должна будет находиться под наблюдением двух международных экспертов, которых определит World Athletics.

Эксперты будут работать в России и присутствовать на заседаниях созданной комиссии по восстановлению ВФЛА, при этом международные эксперты должны быть уверенными в том, что изменения происходят на всех уровнях российского спорта. Кроме того, в созданную комиссию должны входить два представителя комиссии спортсменов ВФЛА, органу предстоит предоставить план по обеспечению абсолютной нетерпимости к допинг-культуре, этот документ будет утвержден World Athletics. "Я считаю вердикт World Athletics в отношении ВФЛА релевантным той ситуации, в которой оказалась российская легкая атлетика, - сказала ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая. - Я подразумеваю и дело Лысенко, и допинговые проблемы в регионах, и все остальное. Мне кажется, Всероссийской федерации легкой атлетики по силам выполнить все предъявляемые ей условия, хотя некоторые из них будет, наверное, не очень просто реализовать. Но эти решения нельзя назвать унизительными для России, с ними можно работать". "Конечно, РУСАДА готово работать в составе группы, о которой сегодня говорил Руне Андерсен (глава рабочей группы World Athletics по России - прим. ТАСС). И мы, конечно, поддерживаем эту инициативу, как и другую о введении международных экспертов. Тем более, мы сами об этом ранее говорили", - заключила Пахноцкая. Возвращение в ANA Совет World Athletics также принял решение о возобновлении выдачи российским спортсменам разрешений на участие в международных соревнованиях в cтатусе нейтральных атлетов (ANA). При этом на крупнейших международных турнирах - Олимпиадах, чемпионатах мира и Европы - смогут выступить максимум 10 российских легкоатлетов. В то же время российские спортсмены смогут без ограничений получать нейтральный статус для участия в менее статусных международных соревнованиях.