Национальная хоккейная лига приостановила регулярный чемпионат из-за коронавируса

ТАСС, 12 марта. Национальная хоккейная лига (НХЛ) приостановила регулярный чемпионат из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Ранее о приостановке сезона объявили североамериканские Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) и Главная лига футбола (MLS).

"В свете происходящих событий, связанных с коронавирусом, и после консультаций с медицинскими экспертами, Национальная хоккейная лига объявляет, что сезон-2019/20 приостановлен, - сказал комиссар НХЛ Гэри Беттмэн. - НХЛ старается следовать поручениям экспертов в области здравоохранения и местных властей, одновременно готовясь к любым возможным событиям, не принимая преждевременных или ненужных мер. Тем не менее после вчерашних новостей о том, что анализ игрока НБА на коронавирус дал положительный результат, и учитывая, что наши лиги делят много раздевалок и помещений, теперь кажется вероятным, что кто-то из сообщества НХЛ может сдать положительный тест. В этих условиях целесообразно не проводить игры в это время".

"Мы продолжим следить за всеми необходимыми медицинскими советами и будем способствовать тому, чтобы наши игроки и другие члены сообщества НХЛ принимали все разумные меры предосторожности, в том числе, при необходимости, путем самостоятельного карантина. Наша цель - возобновить сезон как только это будет возможно, чтобы мы смогли его завершить и вручить Кубок Стэнли победителю. Мы благодарим фанатов НХЛ за их терпение и надеемся, что они будут здоровы", - добавил Беттмэн.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли.