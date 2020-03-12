Россиянка Очигава завоевала титул чемпионки мира по боксу

КАЗАНЬ, 12 марта. /ТАСС/. Россиянка Софья Очигава завоевала титул чемпионки мира по версии Международной боксерской ассоциации (IBA) в весовой категории до 61,23 кг. В 10-раундовом поединке, прошедшем в Казани, она выиграла у итальянки Анджелы Канниццаро нокаутом в четвертом раунде.

Ранее Минспорт Татарстана разрешил проведение турнира по боксу в Казани со зрителями. Канниццаро по прибытии в Россию прошла углубленное медицинское обследование, у спортсменки не был выявлен коронавирус. Италия входит в число стран с наибольшим количеством случаев заражения.

32-летняя Очигава одержала третью победу на профессиональном ринге (первую - нокаутом) при отсутствии поражений. Она объявила о завершении карьеры в сентябре 2017 года, однако затем решила продолжить выступления.

Очигава является серебряным призером Олимпийских игр 2012 года и трехкратной чемпионкой мира (2005, 2007, 2009). В профессиональном боксе она дебютировала в 2016 году.

43-летняя Канниццаро потерпела седьмое поражение при шести победах (одна - нокаутом) и одной ничьей.