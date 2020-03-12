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Отмена соревнований из-за коронавируса

Николишин: НХЛ верно поступила, решив приостановить сезон из-за коронавируса

Бронзовый призер Олимпийских игр отметил, что проводить игры без зрителей было бы неправильно

МОСКВА, 12 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Национальная хоккейная лига (НХЛ), решив приостановить нынешний сезон из-за угрозы коронавируса, поступила правильно. Такое мнение ТАСС высказал бывший игрок ряда клубов НХЛ, бронзовый призер Олимпийских игр и чемпион мира Андрей Николишин.

О приостановке сезона из-за угрозы коронавируса НХЛ объявила в четверг. Ранее о приостановке сезона объявили североамериканские Национальная баскетбольная ассоциация и Главная лига футбола.

"Никому не хочется умирать, решение принято верное. Зачем проводить игры при закрытых дверях, кто будет зарабатывать? НХЛ - это коммерческая лига, она же зарабатывает со зрителей, зачем им тогда играть", - сказал Николишин.

В четверг Континентальная хоккейная лига объявила о том, что оставшийся матч первого раунда Кубка Гагарина между "Спартаком" и московским "Динамо", если он потребуется, будет проведен при пустых трибунах. Шестой матч серии проходит на данный момент, счет после основного времени матча 2:2. "У нас нет такой эпидемии, как в Америке, каждая страна выбирает свой путь", - отметил Николишин.

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Отмена соревнований из-за коронавируса
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