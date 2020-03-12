Россиянка Очигава намерена поспорить за титул абсолютной чемпионки мира по боксу

КАЗАНЬ, 12 марта. /ТАСС/. Россиянка Софья Очигава, завоевавшая титул чемпионки мира по версии Международной боксерской ассоциации (IBA) в весовой категории до 61,23 кг, намерена поспорить за титул абсолютной чемпионки мира. Об этом она сообщила в беседе с ТАСС.

В четверг в 10-раундовом поединке, прошедшем в Казани, Очигава выиграла у итальянки Анджелы Канниццаро нокаутом в четвертом раунде.

"Да, конечно, хочется [продолжить] боксировать. Это как этап подготовки к дальнейшим боям. Хочется через несколько боев, насколько это будет возможно, уже побороться за титул абсолютной чемпионки мира - насколько я знаю, титул у Кэти Тейлор, с которой мы боксировали на Олимпиаде. Очень бы хотелось, конечно, снова с ней побоксировать и завоевать титул", - сказала Очигава, отметив, что будет ждать интересных предложений о поединках.

32-летняя Очигава одержала третью победу на профессиональном ринге (первую - нокаутом) при отсутствии поражений. Она объявила о завершении карьеры в сентябре 2017 года, однако затем решила продолжить выступления.

Очигава является серебряным призером Олимпийских игр 2012 года и трехкратной чемпионкой мира (2005, 2007, 2009). В профессиональном боксе она дебютировала в 2016 году.

43-летняя Канниццаро потерпела седьмое поражение при шести победах (одна - нокаутом) и одной ничьей.