МОК: "акт Родченкова" должен обязывать профессиональные лиги США следовать кодексу WADA

ТАСС, 12 марта. Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что "акт Родченкова", процесс принятия которого находится на стадии рассмотрения Сената США, должен обязывать профессиональные спортивные лиги США подчиняться кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщает пресс-служба МОК.

Палата представителей Конгресса США в октябре проголосовала за законопроект об уголовной ответственности за допинговый сговор, который получил название "Антидопинговый акт Родченкова" (The Rodchenkov Anti-Doping Act) по имени главного информатора WADA Григория Родченкова. Он распространяется на все соревнования, проводящиеся в соответствии с правилами WADA, но не действует в отношении североамериканских профессиональных лиг.

В релизе сообщается, что МОК приветствует инициативу акта по уголовному преследованию окружения спортсмена, виновного в нарушении антидопинговых правил, так как зачастую в этом замешаны другие лица помимо самого атлета, включая тренеров, агентов, менеджеров, физиотерапевтов и других.

"В контексте данного закона МОК продолжает обязывать спортсменов профессиональных лиг США следовать кодексу WADA. Это сделало бы привилегию для спортсменов этих лиг устаревшей и было бы наилучшим шагом на пути к созданию спортивной сферы международного уровня совместно с нашей общей борьбой против допинга. Мы также надеемся, что в ходе продолжающейся законодательной процедуры будет рассмотрен вопрос об экстратерриториальной юрисдикции", - говорится в заявлении МОК.

"Акт Родченкова" предполагает введение уголовной ответственности за участие в подкупе с целью повлиять на крупнейшие международные спортивные состязания путем применения запрещенных веществ или методов, а также возмещение ущерба для жертв таких сговоров. Кроме того, законопроект предусматривает предоставление защиты информаторам от ответных мер против них. Данный акт также подразумевает, что преследованию со стороны США может подвергнуться любой человек в любой точке мира, если он участвует в соревнованиях с американским присутствием, будь то спортсмен или спонсор.