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Отмена соревнований из-за коронавируса

Чемпионат мира по керлингу среди женщин отменен из-за коронавируса

Соревнования должны были пройти с 14 по 22 марта в Канаде

ТАСС, 12 марта. Женский чемпионат мира по керлингу, который должен был пройти в Канаде, отменен из-за коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Всемирной федерации керлинга (WCF).

Турнир должен был пройти в канадском городе Принс-Джордж с 14 по 22 марта при участии 13 сборных, среди которых значилась и команда России.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли, в России зарегистрированы 34 случая заражения.

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Отмена соревнований из-за коронавируса
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