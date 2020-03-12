Знарок: "Спартаку" удалось создать хорошую команду за очень маленький срок

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Московскому "Спартаку" удалось построить хорошую команду за сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение на пресс-конференции выразил главный тренер красно-белых Олег Знарок.

В четверг "Спартак" уступил "Динамо" в овертайме шестого матча серии первого раунда плей-офф со счетом 2:3. Бело-голубые одержали победу в противостоянии со счетом 4-2 и вышли в четвертьфинал Кубка Гагарина.

"Хочу поблагодарить команду за хороший сезон. Сегодня отдали все, бились, неплохо играли, удаление ненужное получили, это больше несчастный случай. Мы за очень маленький срок создали хорошую команду. Если бы нам еще не мешали играть, вообще было бы здорово", - отметил Знарок.

В серии с "Динамо" большую часть шайб в ворота "Спартака" забросила тройка Вадима Шипачева. "Мы пробовали играть жестче, когда счет позволял. Но их же иди поймай сначала. Наверное, это лучшее звено в лиге, пять на пять, в принципе, неплохо с ними сыграли, но было большинство", - пояснил Знарок.

Знарок возглавил "Спартак" перед началом нынешнего сезона, подписав контракт по схеме "1+1". "Давайте сейчас не будем говорить об этом (продлении контракта - прим. ТАСС)", - заключил Знарок.