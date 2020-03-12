Женская сборная России по керлингу находится в Канаде под присмотром врача

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Женская сборная России, которая прилетела в Канаду на сборы в преддверии чемпионата мира по керлингу, находится под присмотром врача в связи с коронавирусом. Об этом ТАСС сообщила генеральный секретарь Федерации керлинга России (ФКР) Ольга Жаркова.

В четверг стало известно об отмене по причине распространения коронавируса чемпионата мира по керлингу, который должен был пройти 14-22 марта при участии 13 сборных, включая команду России. На данный момент в Канаде зарегистрировано 103 случая заражения, один человек скончался.

"Команда в Канаде на сборах, завтра уже должны были быть официальные тренировки. Мы отправляли команду еще на прошлой неделе, тогда было спокойнее. Это неполная изоляция, но врач конечно, есть. Но сейчас никто не застрахован, информация до спортсменов доводится о необходимых мерах гигиены, рекомендации всем даются", - заявила Жаркова.

Сборная России однажды становилась серебряным призером чемпионата мира и четырежды - бронзовым.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли.