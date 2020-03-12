Фазель: IIHF отменила проведение чемпионата мира среди юниоров

МОСКВА, 12 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международная федерация хоккея (IIHF) отменила юниорский чемпионат мира (игроки до 18 лет), который должен был пройти в США, из-за угрозы коронавируса. Об этом ТАСС сообщил президент IIHF Рене Фазель.

"Да, мы отменили юниорский чемпионат мира, такое решение было принято сегодня после закрытия президентом США Дональдом Трампом границы для тех, кто прибывает из Шенгенской зоны, из-за угрозы коронавируса. У нас была дискуссия с USA Hockey (Ассоциация хоккея США - прим. ТАСС). Не было выбора, только отмена турнира", - сказал Фазель.

Турнир должен был пройти с 16 по 26 апреля в американских городах Энн-Арбор и Плимут. Согласно последним оценкам федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США, в стране зарегистрированы 1215 предполагаемых и подтвержденных случаев заражения коронавирусом в 42 штатах и в столичном округе Колумбия. Умерли 36 человек.

Ранее IIHF из-за пандемии была вынуждена отменить женский чемпионат мира. Турнир должен был пройти с 31 марта по 10 апреля в канадских городах Галифакс и Труро.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба, за пределами Китая больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в ста странах, включая Россию.