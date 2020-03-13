Фазель: запланированные на апрель турниры под эгидой IIHF могут быть отменены

МОСКВА, 13 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международная федерация хоккея (IIHF) может отменить все апрельские соревнования под своей эгидой из-за угрозы коронавируса. Об этом ТАСС рассказал президент IIHF Рене Фазель.

Ранее Фазель сообщил ТАСС об отмене юниорского чемпионата мира, который должен был пройти в США с 16 по 26 апреля. Решение было основано на том, что президент США Дональд Трамп из-за коронавируса запретил въезд в страну из Европы.

"В настоящее время мы мониторим ситуацию по другим турнирам. Положение в Европе сложное. Думаю, мы отменим все турниры в апреле", - сказал Фазель.

В апреле запланированы также юниорский и взрослый мужские чемпионаты мира в низших дивизионах. Ранее Фазель в беседе с ТАСС заявил, что сомневается в проведении мужского мирового первенства в Швейцарии, которое намечено на начало мая. Турнир тоже может не состояться из-за пандемии коронавируса.