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Лига Европы

ФК "Шахтер" обыграл на выезде "Вольфсбург" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

Встреча завершилась со счетом 2:1
Футболисты "Шахтера" EPA-EFE/MIGUEL A. LOPES
Описание
Футболисты "Шахтера"
© EPA-EFE/MIGUEL A. LOPES

ТАСС, 13 марта. Украинский "Шахтер" со счетом 2:1 обыграл в гостях немецкий "Вольфсбург" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Встреча прошла без зрителей в связи с распространением коронавирусной инфекции.

В составе украинской команды голы на счету Жуниора Мораеса (17-я минута) и Маркоса Антонио (73), за "Вольфсбург" забил Джон Брукс (48). На 22-й минуте голкипер "Вольфсбурга" Кун Кастелс отразил пенальти в исполнении полузащитника "Шахтера" Виктора Коваленко, в компенсированное к первому тайму время выше ворот с одиннадцатиметровой отметки пробил нападающий "Вольфсбурга" Ваут Вегхорст. Впервые в матче Лиги Европы обе команды не сумели реализовать пенальти в первом тайме.

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В другом матче греческий "Олимпиакос", на прошлой стадии выбивший из сетки турнира английский "Арсенал", в меньшинстве сыграл дома вничью с другим английским клубом "Вулверхэмптоном" (1:1), на 29-й минуте был удален защитник Рубен Семеду. Встреча также прошла без зрителей. Ранее из-за обнаружения вызванного коронавирусом заболевания у президента греческого клуба Евангелоса Маринакиса была перенесена встреча чемпионата Англии между "Манчестер Сити" и "Арсеналом", так как функционер прибыл в Лондон на ответный матч своей команды.

Шотландский "Рейнджерс" под руководством бывшего капитана "Ливерпуля" Стивена Джеррарда уступил на своем поле немецкому "Байеру" (1:3). Эта игра стала второй из шести встреч дня, которая прошла со зрителями: ранее при поддержке домашних трибун турецкий "Истанбул Башакшехир" обыграл датский "Копенгаген" (1:0). В среду из-за коронавируса были перенесены матчи этой стадии "Интер" (Италия) - "Хетафе" (Испания) и "Севилья" (Испания) - "Рома" (Италия).

Ответные встречи запланированы на 19 марта.

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