ФК "Шахтер" обыграл на выезде "Вольфсбург" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

ТАСС, 13 марта. Украинский "Шахтер" со счетом 2:1 обыграл в гостях немецкий "Вольфсбург" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Встреча прошла без зрителей в связи с распространением коронавирусной инфекции.

В составе украинской команды голы на счету Жуниора Мораеса (17-я минута) и Маркоса Антонио (73), за "Вольфсбург" забил Джон Брукс (48). На 22-й минуте голкипер "Вольфсбурга" Кун Кастелс отразил пенальти в исполнении полузащитника "Шахтера" Виктора Коваленко, в компенсированное к первому тайму время выше ворот с одиннадцатиметровой отметки пробил нападающий "Вольфсбурга" Ваут Вегхорст. Впервые в матче Лиги Европы обе команды не сумели реализовать пенальти в первом тайме.