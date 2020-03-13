Продление как формальность. Черчесов подписал контракт с РФС до конца 2022 года

Текущий контракт 56-летнего специалиста с РФС заканчивался летом 2020 года, его продление многие считали формальностью. Сборная России под руководством Черчесова успешно решила задачу выхода на чемпионат Европы, что активировало автоматическую пролонгацию договора. Вопрос заключался только в сроке контракта, который необходимо было продлевать не до лета, а до 2022 года в связи с календарем чемпионата мира в Катаре. Международная федерация футбола (ФИФА) из-за климатических условий перенесла турнир на период с ноября по декабрь.

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов продлил контракт с Российским футбольным союзом (РФС). Соглашения рассчитано до 30 декабря 2022 года, но оно может быть продлено в случае успешного выступления на чемпионате мира в Катаре.

Сам тренер не раз подчеркивал, что продление соглашения до 2022 года является вопросом времени. Однако возникшая пауза не раз порождала слухи об уходе специалиста после окончания чемпионата Европы. Сообщалось об интересе к Черчесову со стороны московского "Спартака", слухи усилились в конце сентября 2019 года, когда с поста главного тренера красно-белых был уволен Олег Кононов. Говорилось и о совмещении двух должностей, однако курировавшая на тот момент спорт бывшая вице-премьер Ольга Голодец и ставший в конце февраля 2019 года президентом РФС Александр Дюков дали понять, что их такая ситуация не устраивает.

Разговоры о будущем Черчесова не помешали сборной России успешно пройти отборочный турнир чемпионата Европы. Российские футболисты обеспечили себе выход в финальную стадию в октябре, обыграв команду Кипра со счетом 5:0. Однако только в феврале Дюков в эфире телеканала "Матч ТВ" сообщил, что рассчитывает на подписание нового контракта со специалистом в марте. Вероятно, решение было принято на заседании попечительского совета РФС с участием Черчесова.

Дюков отметил атмосферу в сборной при Черчесове

Обновленное соглашение вступает в силу с пятницы. Если сборная России выйдет из группы на чемпионате мира, контракт может быть продлен до 31 июля 2024 года. Таким образом, выполнение задачи в Катаре позволит Черчесову возглавлять сборную во время отбора на чемпионат Европы, финальный этап которого в 2024 году пройдет в Германии.

"РФС ценит работу Станислава Черчесова с национальной сборной, - приводит слова Дюкова официальный сайт организации. - Наша команда досрочно квалифицировалась на чемпионат Европы 2020 года, показывает качественный футбол, в нее привлекаются молодые игроки. Отдельно хотел бы отметить атмосферу в сборной, она стала очень дружной и позитивной, команда сегодня открыта, в том числе для болельщиков. Уверен, что у команды большой потенциал, впереди у нас много побед".

Черчесов же в очередной раз отметил, что продление соглашения до декабря 2022 года было техническим моментом, связанным с изменением дат окончания контракта. "Сегодня соответствующие корректировки были внесены, мы рады продолжить нашу работу в сборной России. На повестке дня стоит подготовка к чемпионату Европы, в рамках которой уже в марте мы сыграем выездные контрольные матчи со Швецией и Молдавией", - сказал Черчесов.