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Летние олимпийские виды спорта

Правительство Японии заявило, что не рассматривает проведение Игр в Токио без зрителей

Соревнования пройдут с 24 июля по 9 августа
Описание
© AP Photo/Jae C. Hong

ТОКИО, 13 марта. /ТАСС/. Власти Японии не предполагают проведение Олимпийских Игр в Токио без зрителей. Об этом в пятницу, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

"Такой вариант не предполагается", - отметил он. Он также подчеркнул, что правительство Японии в курсе высказываний президента США Дональда Трампа о том, Олимпиаду стоило бы перенести на год из-за коронавируса, однако японские власти намерены сделать все необходимое для того, чтобы Игры прошли согласно установленному графику. "В этой нашей позиции нет никаких изменений", - добавил он.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил мнение, что проведение Олимпийских Игр в Токио следовало бы отложить на год из-за угрозы распространения коронавируса. Позднее у него состоялся телефонный разговор с премьер-министром Японии, в ходе которого лидеры двух стран обсудили ситуацию вокруг коронавируса. По словам Ёсихидэ Суги, премьер-министр Абэ заверил американского президента в том, что "власти Японии делают все необходимое для благополучного проведения Игр". Трамп, в свою очередь, "положительно оценил меры, предпринимаемые японской стороной", добавил японский генсек.

Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа, Паралимпийские игры - с 25 августа по 6 сентября.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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