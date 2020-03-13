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Летние олимпийские виды спорта

Губернатор Токио: вариант с отменой Олимпиады не рассматривается

Игры пройдут с 24 июля по 9 августа
Губернатор Токио Юрико Коикэ AP Photo/Koji Sasahara
Описание
Губернатор Токио Юрико Коикэ
© AP Photo/Koji Sasahara

ТОКИО, 13 марта. /ТАСС/. Администрация Токио даже не рассматривает вариант с отменой летней Олимпиады, которая должна начаться в японской столице в конце июля. Об этом заявила в пятницу журналистам губернатор Токио Юрико Коикэ.

"Мы будем продолжать подготовку к Олимпиаде в сотрудничестве с заинтересованными мировыми структурами, - сказала она в эфире национального телевидения. - Токио не рассматривает варианта с отменой Олимпиады".

Губернатор японской столичной префектуры ответила так на вопросы в связи с высказыванием президента США Дональда Трампа о том, что проведение Олимпийских игр в Токио следовало бы отложить на год из-за угрозы распространения коронавируса. Ранее в пятницу генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил на пресс-конференции, что власти Японии не предполагают проведения Олимпийских игр в Токио без зрителей. Он также подчеркнул, что подготовка к Играм идет по плану.

Генсек кабинета сообщил, что в ходе состоявшегося в пятницу телефонного разговора премьер-министр Японии Синдзо Абэ заверил Трампа, что власти делают все необходимое для благополучного проведения Олимпиады. Трамп, в свою очередь, положительно оценил меры, предпринимаемые японской стороной, добавил Суга.

Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа, Паралимпийские игры - с 25 августа по 6 сентября.

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Летние олимпийские виды спорта
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