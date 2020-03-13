Билялетдинов: "Ак Барс" является фаворитом серии плей-офф КХЛ с "Салаватом Юлаевым"

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Казанский "Ак Барс" будет иметь преимущество и является фаворитом в предстоящей серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с уфимским "Салаватом Юлаевым". Такое мнение в интервью ТАСС высказал бывший главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов.

Первый матч серии до четырех побед состоится 18 марта в Казани.

"Ак Барс" - молодцы, мне очень нравится, как команда ровно и стабильно играет на протяжении всего сезона, - сказал Билялетдинов. - "Салават Юлаев" тоже очень сильный соперник, который хорошо готов к плей-офф. "Ак Барсу" нельзя ни в коем случае расслабляться. Но я думаю, что все-таки они фавориты серии и преимущество у них будет".

Собеседник агентства назвал "Сибирь" главным открытием нынешнего сезона КХЛ. "Я внимательно смотрел, как они играют, и для меня не удивительно, что они достаточно уверенно выиграли серию у "Автомобилиста" (4-1). Новосибирская команда играет с очень большой самоотдачей и желанием, они достойно занимают свое место. Мне очень приятно наблюдать за этой командой, она показывает очень симпатичную игру, считаю, что это типичный кубковый боец, команда плей-офф", - отметил Билялетдинов.

Во втором раунде плей-офф "Сибирь" встретится с "Барысом" из Нур-Султана. Первая встреча серии до четырех побед пройдет 17 марта в столице Казахстана.