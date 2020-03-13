{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Билялетдинов заявил, что пока не думает о возобновлении карьеры хоккейного тренера

Специалист отметил, что сейчас чувствует себя очень комфортно

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Бывший главный тренер сборной России Зинэтула Билялетдинов пока не думает о возвращении к работе с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом специалист рассказал в интервью ТАСС.

Билялетдинов является самым титулованным российским специалистом на клубном уровне, он четыре раза приводил к победе в чемпионате России казанский "Ак Барс" и один раз - московское "Динамо". В 2012 году сборная России под его руководством стала чемпионом мира. По окончании прошлого сезона КХЛ Билялетдинов принял решение покинуть пост главного тренера "Ак Барса".

"Честно говоря, я сейчас об этом (о возобновлении карьеры - прим. ТАСС) не думаю, я сейчас чувствую себя очень хорошо. Можно сказать, что я уже и закончил. Я не хочу говорить, что уже закончил, но сейчас мне комфортно. Пока я окончательно не определюсь, таких заявлений делать не буду, но меня вполне все устраивает сейчас", - отметил Билялетдинов.

Билялетдинову в пятницу исполнилось 65 лет. В качестве игрока он становился олимпийским чемпионом и шесть раз выигрывал чемпионаты мира. В качестве тренера, помимо "Динамо", "Ак Барса" и сборной России, он также возглавлял швейцарский "Лугано" (2001-2002).

Теги
Билялетдинов, Зинэтула Хайдярович
Реклама на ТАСС
Отмена соревнований из-за коронавируса
Первенство РФ по греко-римской борьбе в Ингушетии пройдет без зрителей из-за коронавируса
Турнир пройдет с 13 по 16 марта в Назрани
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС