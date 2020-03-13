Билялетдинов заявил, что пока не думает о возобновлении карьеры хоккейного тренера

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Бывший главный тренер сборной России Зинэтула Билялетдинов пока не думает о возвращении к работе с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом специалист рассказал в интервью ТАСС.

Билялетдинов является самым титулованным российским специалистом на клубном уровне, он четыре раза приводил к победе в чемпионате России казанский "Ак Барс" и один раз - московское "Динамо". В 2012 году сборная России под его руководством стала чемпионом мира. По окончании прошлого сезона КХЛ Билялетдинов принял решение покинуть пост главного тренера "Ак Барса".

"Честно говоря, я сейчас об этом (о возобновлении карьеры - прим. ТАСС) не думаю, я сейчас чувствую себя очень хорошо. Можно сказать, что я уже и закончил. Я не хочу говорить, что уже закончил, но сейчас мне комфортно. Пока я окончательно не определюсь, таких заявлений делать не буду, но меня вполне все устраивает сейчас", - отметил Билялетдинов.

Билялетдинову в пятницу исполнилось 65 лет. В качестве игрока он становился олимпийским чемпионом и шесть раз выигрывал чемпионаты мира. В качестве тренера, помимо "Динамо", "Ак Барса" и сборной России, он также возглавлял швейцарский "Лугано" (2001-2002).