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Отмена соревнований из-за коронавируса

Первенство РФ по греко-римской борьбе в Ингушетии пройдет без зрителей из-за коронавируса

Турнир пройдет с 13 по 16 марта в Назрани

МАГАС, 13 марта. /ТАСС/. Министерство спора Ингушетии приняло решение провести без зрителей соревнования по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет из-за коронавируса. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба министерства.

"В Ингушетии первенство России по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет памяти Героя России А. М. Калиматова пройдет без зрителей", - сообщили в пресс-службе.

Врио министра спорта Ингушетии Али Дошхоклоев отметил, что это решение принято в связи со сложной ситуацией, связанной с коронавирусом. "Мы приняли решение провести первенство России по греко-римской борьбе без зрителей, так как здоровье жителей нашей республики для нас важнее всего. Прошу отнестись с пониманием к этим мерам предосторожности", - цитирует пресс-служба Дошхоклоева.

Первенство России пройдет в Назрани во Дворце спорта "Магас" им. Берда Евлоева с 13 по 16 марта.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в центре Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В РФ зарегистрированы 34 случая заражения.

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Отмена соревнований из-за коронавируса
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