Times: Английская премьер-лига отменит ближайшие матчи из-за коронавируса

ТАСС, 13 марта. Руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) отменит матчи, запланированные на ближайшие выходные, после того как тест на коронавирус, сданный главным тренером английского футбольного клуба "Арсенал" Микелем Артетой, оказался положительным. Об этом сообщает в пятницу The Times.

Инфицирован коронавирусом и полузащитник английского футбольного клуба "Челси" Каллум Хадсон-Одои. На домашнем карантине находится футболист "Манчестер Сити" Бенджамин Менди в связи с тем, что у одного из членов его семьи обнаружены симптомы коронавируса. На карантине находятся футболисты "Лестера" и еще одного неназванного клуба.

Решение о коррективах в расписании высшего футбольного дивизиона может быть принято на запланированной в пятницу экстренной встрече клубов английской премьер-лиги.

"Арсенал" уже объявил, что "не сможет принять участие в некоторых ближайших матчах" чемпионата Англии. "Сотрудники "Арсенала, которые недавно контактировали с Артетой, теперь будут находиться в самоизоляции", - отметили в лондонском клубе.

Ранее сообщалось, что английские футболисты впервые в истории родины футбола станут проводить все матчи без зрителей в рамках принимаемых британскими властями дополнительные мер борьбы с вызванным новым коронавирусом заболеванием. Все владельцы сезонных абонементов и обладатели билетов на отдельные матчи смогут смотреть игры по телевидению дома с помощью официального цифрового вещателя.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию.