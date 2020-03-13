{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

UFC не планирует отменять бой Нурмагомедов - Фергюсон, но может провести его без зрителей

Одним из возможных вариантов является перенос турнира на арену Apex в Лас-Вегасе
Хабиб Нурмагомедов AP Photo/John Locher
Описание
Хабиб Нурмагомедов
© AP Photo/John Locher

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Абсолютный бойцовский чемпионат (UFС) не собирается отменять из-за коронавируса поединок между чемпионом в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. Об этом ТАСС сообщил источник в UFC.

Бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном за чемпионский пояс должен пройти в ночь на 19 апреля в Нью-Йорке. Мэр города Билл де Блазио в четверг объявил чрезвычайное положение для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, в связи с чем отменены все массовые мероприятия.

"Отменять турнир пока не планируется", - сказал собеседник агентства. По информации ТАСС, UFC предварительно разослал участникам турнира сообщения о том, что он может пройти без зрителей. Одним из возможных вариантов является перенос турнира на арену Apex в Лас-Вегасе, как это уже произошло с турнирами в Коламбусе и Портленде.

Как сообщила в четверг телекомпания Си-эн-эн со ссылкой на данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКПЗ), количество случаев заражения новым коронавирусом в Соединенных Штатах достигло 1645, умер 41 человек.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В РФ зарегистрированы 34 случая заражения.

Теги
ММА
Реклама на ТАСС
Отмена соревнований из-за коронавируса
Спортивные матчи в Татарстане будут проходить без зрителей из-за коронавируса
Ограничения будут действовать до 15 апреля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС