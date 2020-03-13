UFC не планирует отменять бой Нурмагомедов - Фергюсон, но может провести его без зрителей

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Абсолютный бойцовский чемпионат (UFС) не собирается отменять из-за коронавируса поединок между чемпионом в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. Об этом ТАСС сообщил источник в UFC.

Бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном за чемпионский пояс должен пройти в ночь на 19 апреля в Нью-Йорке. Мэр города Билл де Блазио в четверг объявил чрезвычайное положение для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, в связи с чем отменены все массовые мероприятия.

"Отменять турнир пока не планируется", - сказал собеседник агентства. По информации ТАСС, UFC предварительно разослал участникам турнира сообщения о том, что он может пройти без зрителей. Одним из возможных вариантов является перенос турнира на арену Apex в Лас-Вегасе, как это уже произошло с турнирами в Коламбусе и Портленде.

Как сообщила в четверг телекомпания Си-эн-эн со ссылкой на данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКПЗ), количество случаев заражения новым коронавирусом в Соединенных Штатах достигло 1645, умер 41 человек.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В РФ зарегистрированы 34 случая заражения.