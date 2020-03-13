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Футбол в России

Тедеско надеется, что игрок ФК "Спартак" Умяров вернется в общую группу в ближайшее время

Тренер красно-белых не знает, когда сможет вернуться к тренировкам полузащитник Андре Шюррле

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско выразил надежду на то, что полузащитник Наиль Умяров вернется к тренировкам в общей группе в ближайшее время. Об этом он рассказал журналистам.

Умяров получил травму во время зимних сборов.

"Надеемся, что Наиль в скором времени вернется в строй. Хотели бы избежать рисков, надо, чтобы игрок полностью восстановился", - сказал Тедеско.

Тренер также не знает, когда сможет вернуться к тренировкам полузащитник Андре Шюррле, у которого травма стопы. "По Шюррле пока не могу сказать что-то конкретное. Травма непростая. Будем ждать", - заключил специалист.

"Спартак" занимает 10-е место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 25 очков.

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