Тедеско: не стоит тратить энергию на обсуждение работы судей

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско считает, что не стоит тратить силы на критику работы судей в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом специалист заявил на пресс-конференции перед матчем 22-го тура с "Оренбургом".

После игры 21-го тура против "Краснодара" (0:1) капитан красно-белых Георгий Джикия заявил, что работа системы видеоассистента рефери (VAR) вызывает вопросы. Владелец "Спартака" Леонид Федун назвал судейские решения одной из причин поражения команды.

"Лучше не тратить энергию на судей, работа судей не легка, как и работа тренера, - сказал Тедеско. - Я предпочитаю тратить свой энергетический запас на те вещи, на которые я могу влиять, судейство к этим вещам не относится. Мне хочется верить, что все люди, просыпаясь утром, думают о том, как прожить день честно и без ошибок. Это утопия, но я в это верю. Надеюсь, что судьи просыпаются с такими же мыслями".

После матча четвертьфинала Олимп - Кубка России против ЦСКА (3:2) "Спартак" обратился в судейский комитет Российского футбольного союза (РФС) с целью разобрать решения главного арбитра Сергея Иванова. "Я не знаю, был ли какой-то ответ после матча с ЦСКА, у нас были вопросы только касательно двух карточек. Я считаю, что в обоих случаях карточек не должно было быть. Если можно будет пересмотреть, то будет здорово. Иначе Эсекьель Понсе (который был удален во втором дополнительном тайме - прим. ТАСС) пропустит матч с "Зенитом" в полуфинале", - добавил Тедеско.

"Спартак" занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России.