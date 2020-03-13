Тедеско: несколько футболистов "Спартака" простудились

МОСКВА, 13 москва. /ТАСС/. Несколько игроков московского футбольного клуба "Спартак" простудились. Об этом журналистам рассказал главный тренер команды Доменико Тедеско.

В субботу "Спартак" в гостях сыграет с "Оренбургом" в матче 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

"У нас есть несколько игроков с простудой, будем смотреть сегодня на их состояние, но серьезных повреждений ни у кого нет, - сказал Тедеско. - Как всегда, на поле выйдут 11 самых достойных футболистов".

"Анализируя матчи с "Оренбургом", мне понравилась их игра с "Сочи" (в которой "Оренбург" проиграл со счетом 1:5 - прим. ТАСС). У них очень хорошие контратаки, у них чуть ли не больше всех в чемпионате подач с флангов", - отметил специалист.

Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, в столице до 10 апреля запрещено проводить массовые мероприятия, посещаемость которых составляет более 5 тыс. человек. Директива введена из-за угрозы заражения коронавирусом. РПЛ по итогам совещания с Российским футбольным союзом (РФС) приняла решение проводить матчи в Москве до 10 апреля, допуская на игры не более 5 тыс. болельщиков.

"Эту тему нельзя избежать. Я полностью полагаюсь на мнение компетентных людей, я не врач. Все что мне остается - верить в слова тех людей, которые несут ответственность за эту ситуацию", - заключил Тедеско.