Тедеско: футболист "Спартака" Кутепов понимает свои ошибки и постоянно работает над ними

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Защитник московского "Спартака" Илья Кутепов осознает свои ошибки и постоянно работает над их исправлением. Об этом на пресс-конференции перед матчем с "Оренбургом" рассказал главный тренер красно-белых Доменико Тедеско.

"Спартак" проиграл дома "Краснодару" (0:1) в матче 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Единственный мяч был забит с пенальти после нарушения правил со стороны Кутепова.

"Илья был одним из первых игроков, с кем я поговорил наедине, он хорошо знает английский, очень приятный человек, - сказал Тедеско. - Он очень прибавил за это время, он стал больше соответствовать тем параметрам центрального защитника, которые мы хотим видеть. Он ошибается в передачах в начале атак, но великолепно обороняется и играет головой. Илья понимает свои ошибки, постоянно прогрессирует, так что с ним очень приятно работать".

В текущем сезоне Кутепов принял участие в 11 играх в РПЛ. После 21 матча "Спартак" занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков.