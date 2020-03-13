Спортивные матчи в Татарстане будут проходить без зрителей из-за коронавируса

КАЗАНЬ, 13 марта. /ТАСС/. Власти Татарстана приняли решение проводить спортивные матчи в республике без участия зрителей из-за ситуации с коронавирусом. Об этом ТАСС в пятницу сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Как уточнила собеседница агентства, по поручению президента Республики Татарстан Рустама Минниханова республиканским штабом по борьбе с распространением коронавируса сформировано решение о введение особого санитарно-эпидемиологического режима до 15 апреля. В течение месяца в Казани, в частности, пройдут матчи второго рануда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с участием "Ак Барса", а также игра футбольного клуба "Рубин" в Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Он включает в себя ряд ограничений при проведении мероприятий с участием большого количества людей: международные спортивные мероприятия перенесены до более благополучной санитарно-эпидемиологической ситуации, спортивные матчи (регулярные игры) будут проводиться без участия зрителей, культурные мероприятия перенесены на более поздние сроки, - сказала Галимова. - Запланированные гастрольные концерты возможны лишь при условии, что организаторы будут строго соблюдать весь перечень требований для обеспечения безопасности людей и лично будут нести полную ответственность за здоровье зрителей".

Кроме того, президент Татарстана принял решение отменить все зарубежные командировки представителей органов государственной власти. Аналогичная рекомендация доведена до руководителей предприятий республики, всех работодателей. В случае отбытия в командировку по возвращению предполагается заход работника на карантин сроком на 14 дней. Министр экологии Республики Татарстан Александр Шадриков, который вернулся с рабочей командировки из Германии, сейчас находится на домашнем карантине.

Власти республики призывают жителей воздержаться от выездов за пределы страны. В связи с предстоящими школьными весенними каникулами, во благо здоровья детей, руководство республики настоятельно рекомендует родителям отказаться от зарубежных выездов.

"Всем вернувшимся с территорий, где зарегистрированы случаи коронавируса, необходимо сообщить сотрудникам Роспотребнадзора информацию о месте, датах пребывания и возвращения, а также контактную информацию. Для этого в республике создана круглосуточная горячая линия: +7 (843) 296-02-24. А в случае проявления симптомов недомогания (температура, грудная и головная боль) в обязательном порядке обращаться за консультацией к врачу", - добавила Галимова.