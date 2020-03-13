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Отмена соревнований из-за коронавируса

Матч РПЛ "Оренбург" - "Спартак" посетят не более 5 тыс. человек из-за корнавируса

Встреча пройдет 14 марта

МОСКВА, 13 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Количество зрителей на матче 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Оренбург" - "Спартак" будет ограничено. Об этом ТАСС сообщил президент оренбургского клуба Владимир Кияев.

"Оренбург" примет "Спартак" 14 марта, встреча начнется в 14:00 мск.

"Ограничения у нас такие же - не более 5 тыс. участников на мероприятиях. Знаю, что многие болельщики "Спартака" отказываются, сдают билеты", - сказал Кияев.

По словам руководителя "Оренбурга", клуб ограничит количество билетов, пущенных в продажу. "На сегодняшний день продано около 4 тыс. билетов", - отметил Кияев.

Ранее стало известно, что с такими же ограничениями пройдут матчи ЦСКА - "Уфа" 15 марта, "Урал" - "Рубин" 21 марта. "Спартак" объявил о том, что не будет продавать билеты на домашний матч с "Уфой" 4 апреля.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В РФ зарегистрированы 34 случая заражения.

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Отмена соревнований из-за коронавируса
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