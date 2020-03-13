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Отмена соревнований из-за коронавируса

Международные турниры по фехтованию приостановлены на 30 дней из-за коронавируса

В этот период будут отменены и зональные отборочные соревнования на Олимпийские игры

ТАСС, 13 марта. Международная федерация фехтования (FIE) приостановила проведение всех соревнований на месяц из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фехтования России.

"Немедленная приостановка проведения всех международных соревнований сроком на 30 дней. Решение о возобновлении проведения соревнований будет принято в течение этого периода", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этот период будут отменены и зональные отборочные соревнования на Олимпийские игры. В связи с этим FIE попросила Международный олимпийский комитет продлить отборочный квалификационный период для фехтования.

В обозначенный период должны были пройти этап Кубка мира по фехтованию на саблях среди женщин в Бельгии, этап Кубка мира по фехтованию на шпагах среди мужчин в Аргентине, этап Кубка мира по фехтованию на саблях среди мужчин и этап Кубка мира по фехтованию на шпагах среди женщин в Венгрии, Гран-при по фехтованию на рапирах среди мужчин и женщин в США и первенство мира среди юниоров и кадетов в США.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 110 странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В РФ зарегистрированы 34 случая заражения.

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Отмена соревнований из-за коронавируса
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Отмена соревнований из-за коронавируса
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